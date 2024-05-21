Güney Kore gezisinden döndükten sonra ayağının tozuyla Ahlatcı Çorum FK’nın Bodrum FK ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi play-off yarı final ilk maçını izleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, finale yükseleceklerine olan inancını ifade etti.

Karşılaşmayı üzerinde Ahlatcı Çorum FK formasıyla, protokolden izleyen Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Biz Çorum’uz. Zoru başarırız, imkânsız zaman alır. Tebrikler takım. Bu işi Bodrum’da bitireceğimize inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.