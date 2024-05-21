Ahlatcı Çorum FK, Ankara bölgesi hakemi Kadir Sağlam’ın yönettiği dördüncü maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı.

FİFA kokartlı Süper Lig hakemi Kadir Sağlam, Ahlatcı Çorum FK’nın önceki akşam Bodrum FK ile oynadığı ve 1-1 biten play-off yarı final ilk maçında düdük çaldı. Neredeyse tüm takdir haklarını Bodrum FK’dan yana kullanan ve Çorum temsilcisini adeta doğrayan Kadir Sağlam, Çorumlu sporseverlerin büyük tepkisini aldı. Kırmızı-siyahlı ekip, Kadir Sağlam’ın yönettiği dördüncü maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı.

Sağlam, daha önce Ahlatcı Çorum FK’nın 3 maçını yönetti. Çorum temsilcisi bu maçlarda, 2014-2015 sezonunda sahasında Kızılcabölükspor’la 1-1 berabere kalırken, 2016-2017 Sezonunun play-off yarı finalinde Altay’a 4-0, 2019-2020 Sezonunda ise Türkiye Kupası’nda Kasımpaşa’ya 1-0 yenildi.