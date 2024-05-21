Ahlatcı Çorum FK’nın Onursal Başkanı ve aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra yaptığı açıklamada hakemleri eleştirirken, takıma olan güvenini yineledi.

Dere, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bodrum’da oynanacak rövanş maçını kazanarak finale çıkacaklarını ifade ederken, “Ayağınıza sağlık arkadaşlar. Böyle rezalet bir hakem yönetimine, uzun süre on kişi mücadele etmenize rağmen güzel ve mücadeleci bir maç çıkardınız. Bu şartlarda 1-1 kötü bir sonuç değil.

Biz Cuma günü Bodrumspor’u sahasında yenip, finale çıkacağız inşallah.

Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Sonuna kadar yanınızdayız” dedi.