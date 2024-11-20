“Türkçülük” fikrinin babası olarak bilinen Ziya Gökalp, aramızdan ayrılışının 100.yıldönümü nedeniyle, Türk Ocakları Çorum Şubesi tarafından düzenlenen bir programla anılacak.

22 Kasım 2024 Cuma günü saat 19.30’da Türk Ocakları’nda yapılacak toplantıda, TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hilmi Demir, “Ziya Gökalp ve Düşünce Dünyası” konulu bir konferans verecek.

23 Mart 1876’da Diyarbakır’da doğan Ziya Gökalp, 25 Ekim 1924 tarihinde İstanbul’da hayata veda etmişti.

Sosyolog-yazar Ziya Gökalp, Meclis-i Mebusan’da ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekilliği de yapmıştı.