Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Voleybol Ligi B grubu 12.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sahasında Tokat temsilcisi Niksar Belediyespor’u ağırlayacak. Lig’de 9 karşılaşmanın tümünü kazanan Çorum’un efeleri, Pazar günki maçta en yakın rakibi Niksar Belediyespor’u da mağlup ederek namağlup ünvanını sürdürmek istiyor. İki takım arasında Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan bu kritik karşılaşma saat 13.00’de başlayacak. Maçı Ankara bölgesi hakemlerinden İbrahim Ünal yönetecek. Sezonun ilk maçında Tokat’ta oynanan karşılaşmayı Çorum’un efeleri zor da olsa 3-2 kazanmayı başarmıştı.

Grup’ta oynanacak olan haftanın diğer maçlarında, Akkuş Belediyespor ile Yenişehir Belediyespor, Hakkari Gençlikspor ile Gümüşsu Gümüşhanespor ve Anadolu Voleybol ile TVF Spor Lisesi takımları karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)

