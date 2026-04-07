Çorum Şehir Stadı’nda oynanan ve İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Direnç Tonusluoğlu’nun yönettiği maçta Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Bandırmaspor maçının kadrosunda rotasyona gitti. Kerem ve Ahmet Ildız’ı kulübeye çeken Uğur Uçar bu futbolcuların yerine Üzeyir ve Aleksic’e forma verirken, kart cezalısı Sinan’ın yerine Attamah, sakat olan Serdar’ın yerine ise Yusuf Erdoğan’ı oynattı.

Maça iyi başlayan Arca Çorum FK henüz 10.dakikada Burak Çoban’ın attığı golle öne geçerken, konuk takım 26.dakikada Barazo ile skora denge getirdi. Muğla temsilcisinde 18.dakikada sakatlanan Hotic yerini Ege’ye bıraktı.

40.dakikada gelişen Çorum FK atağında, Yusuf’un ortasında Samudio’nun kafa vuruşunda top direkten dönünce ilk yarı 1-1 bitti.

İkinci yarıya iki takım da ilk yarıdaki kadrolarıyla çıktı.

İki takım da maçın bu bölümünde skoru lehine çevirmeye çalışırken, özellikle son bölümlerde iki takım da net fırsatlardan yararlanamadı. Arca Çorum FK 84.dakikada Mame Thiam’la penaltı vuruşunda kaleci Sousa’yı geçemezken, Muğla ekibinde ise Haqi Osman kaleci Sehic’e mağlup edemeyince karşılaşma ilk yarıda atılan gollerle 1-1 bitti.

Bu sonucun ardından Arca Çorum FK puanını 63’e, Bodrum FK ise 61’e yükseltti.