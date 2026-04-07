Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 33.hafta maçında konuk ettiği Bandırmaspor’a 1-0 yenilerek Süper Lig’e direkt yükselme şansını büyük ölçüde yitiren Arca Çorum FK, bu akşam da Muğla temsilcisi Bodrum FK’yı konuk edecek.

Kalan 5 haftada üçüncü olup direkt play-off finaline kalmaya odaklanan Arca Çorum FK, bu yarıştaki en önemli rakiplerinden biri olan Bodrum FK ile bu akşam Çorum’da kritik bir maça çıkacak. Kırmızı-siyahlı takımda tüm planlar galibiyet üzerine yapılırken, Bandırmaspor maçının yaralarının sarılması amaçlanıyor. Çorum ekibinin play-off eşleşmelerinde avantaj elde edebilmesi yolunda dördüncülük koltuğunu sağlama alabilmesi için de Bodrum FK’yı yenmesi gerekiyor.

Zorlu maç öncesi son antrenmanını dün yaparak karşılaşma saatini beklemeye başlayan Arca Çorum FK’da sarı kart cezalısı olan Sinan Osmanoğlu takımdaki yerini alamayacak. Sinan’ın yerine Attamah’ın oynaması bekleniyor.

Haftayı sahasında aldığı 1-0’lık Ümraniyespor galibiyetiyle kapatan ve üst üste dördüncü galibiyetini alan Bodrum FK cephesinde de hedef galibiyet. Antrenör Sefer Yılmaz, üçüncülük yarışındaki direkt rakipleri olan Arca Çorum FK karşısında 3 puan için oynayacaklarını söyledi.

Muğla ekibinde Celal, Gökdeniz, Cenk’in sakatlıkları bulunurken, kart cezalısı olan Mustafa takımdaki yerini alamayacak.

62 puanla 4.sıradaki Arca Çorum FK ile 60 puanlı 5.sıradaki Bodrum FK arasında bu akşam Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.