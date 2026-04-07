Arca Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 34.haftasında, bu akşam Çorum Şehir Stadı’nda konuk edeceği Bodrum FK ile tarihinde 8.kez karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 7 maçta Çorum ekibi 2, Bodrum FK 1’i penaltılarla olmak üzere 3 galibiyet alırken, 2 karşılaşma ise berabere bitti.

LGDE EŞİTLİK

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, Bodrum FK ile bugüne kadar 5 kez puan, 2 kez de play-off’ta karşılaştı.

İki takım ilk kez 2021-2022 Sezonunda, 2.Lig Kırmızı Grup’ta rakip oldu. Ligin 11.haftasında, Bodrum’da oynanan ve iki takım arasındaki ilk karşılaşma özelliğini de taşıyan müsabakayı Çorum temsilcisi 2-1 kazandı. 30.haftada Çorum’da oynanan maç ise 1-1 bitti.

İki takım, 2023-2024 Sezonunda bu kez Trendyol 1.lig’de karşılaştı. 7.haftada Bodrum’da oynanan maçı Muğla temsilcisi 2-1 kazanırken, 24.haftada Çorum’da oynanan maçı ise Arca Çorum FK aynı skorla aldı.

Bu sezonun ilk yarısında, Bodrum’da oynanan maçı ise Muğla ekibi 4-0 kazandı.

PLAY-OFF’TA PENALTILARLA BODRUM

Arca Çorum FK ile Bodrum FK, 2023-2024 Sezonunu play-off hattında tamamlarken, yarı finalde eşleştiler. Çorum’da oynanan maç 1-1 biterken, Bodrum’da oynanan rövanşta ise normal süre ve uzatmalar 0-0 tamamlandı. Penaltıları 5-4 kazanan Bodrum FK önce finale, finalden de Süper Lig’e yükseldi.