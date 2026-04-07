Arca Çorum FK, bu akşamki Bodrum FK maçıyla birlikte profesyonel liglerde 486.kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, bugüne kadar 485 kez puan maçına çıktı. Bu maçların 3’ü hükmen olmak üzere 214’ünü kazanan Arca Çorum FK 143’ünü de kaybederken, 128 karşılaşma berabere bitti. Hanesine 770 puan yazdıran Arca Çorum FK attığı 698 gole karşılık kalesinde 515 gol gördü.

EVDE 241 MAÇ 448 PUAN

Arca Çorum FK, 485 maçın 241’ini Çorum’da oynadı. Bu maçlarda 128 galibiyet, 64 beraberlik, 49 yenilgi alarak 448 puan toplarken, 404 gol atıp 228 gol yedi.

Kırmızı-siyahlı takım deplasmanda çıktığı 244 maçta ise 86 galibiyet, 64 beraberlik, 94 yenilgi aldı. Rakip fileleri 296 kez havalandıran Çorum ekibi 287 gol yerken, hanesine 322 puan yazdırdı.