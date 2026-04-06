Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 7 Nisan Salı günü, Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçta İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.. Saat 20.00’de başlayacak maçta Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını Ankara bölgesinden Serdar Osman Akarsu ve Antalya bölgesinden Kadir Akıllı yapacak. İstanbul bölgesinden Batuhan Bayar da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev yapacak.

35 yaşındaki Direnç Tonusluoğlu, arca Çorum FK’nın bu sezon Hatayspor’u 3-1 yendiği, 2023-2024 Sezonunda Trabzonspor’a 3-1 yenildiği Türkiye Kupası maçı ve 2018-2019 Sezonunda, sahasında Kocaelispor’a 1-0 yenildiği 3.Lig Play-off yarı final ilk maçını yönetti.

İzmirli hakem, Bodrum FK’nın ise 6 maçını yönetti. Muğla temsilcisi bu maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı.