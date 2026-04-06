Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Wushu İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Tevfik Kış Spor Salonu’nda gerçekleşecek il birinciliği müsabakalarına toplam 205 öğrenci katılım sağladı. Minikler, küçükler, yıldızlar, gençler (kız-erkek) olmak üzere 4 kategoride gerçekleşen müsabakalar renkli görüntülere sahne olurken, sıkletlerinde derece yapan öğrenciler ise Çorum’u Sakarya’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazandılar.

Wushu İl Temsilcisi Bekir Bolat gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda minik kızlarda Ertuğrul Gazi İlkokulu birinci, Yumurta İlkokulu ikinci, Adnan Menderes ve Albayrak İlkokulu üçüncü, minik erkeklerde Ertuğrul Gazi İlkokulu birinci, Ubeydi Gazi İlkokulu ikinci, Adnan Menderes ve Atatürk İlkokulu üçüncülüğü elde etti.

Küçük kızlarda Yavruturna Ortaokulu birinci, Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Mimar Sinan ve Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu üçüncü olurken, küçük erkeklerde Yavruturna Ortaokulu birinci, Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu ikinci, 23 Nisan ve Mustafa Kemal Ortaokulu ise üçüncü olarak tamamladı.

Yıldız kızlarda Cumhuriyet Ortaokulu birinci, Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu ikinci, Kerebi Gazi İmam Hatip ve Mimar Sinan Ortaokulu üçüncü, yıldız erkeklerde Yavruturna Ortaokulu birinci, Danişment Gazi İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Ömer Kömür İmam Hatip ve Devlet Bahçeli Ortaokulu üçüncü oldu.

B Genç kızlarda Fatih Anadolu Lisesi birinci, Mimar Sinan Anadolu Lisesi ikinci, Mehmetçik ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi üçüncülüğü elde ederken, B genç erkeklerde ise Spor Lisesi birinci, Ahlatcı Kuyumculuk MEM ikinci, Etüt Turizm Meslek Lisesi ve Mesleki Eğitim Lisesi üçüncü olarak tamamladı.

A Genç kızlarda Buhara Kız İmam Hatip Lisesi birinci, Buhara Mesleki ve Teknik Lisesi ikinci, Cumhuriyet ve Hitit Turizm Meslek Lisesi üçüncü oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupaları takdim edildi.