Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçükler (kız-erkek) Judo Grup Birinciliği 4-5 Nisan tarihleri arasında Rize’de yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda öğrencinin ter döktüğü grup müsabakalarına Çorumlu öğrenciler damga vurdu. Antrenörlüğünü Celalettin Kıyışkan ve Hakan Taştan’ın yaptığı Çorum takımından Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu öğrencisi Ünal Kabak 38 kiloda birinci, Dumlupınar Ortaokulu’ndan Polat Ali Kızılkaya 42 kiloda birinci, Alaca Fatih Ortaokulu’ndan Satılmış Kaan Koçak 26 kiloda üçüncü, Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu’ndan Ayaz Bulut Elvan Şen +60 kiloda üçüncü ve Şehit Osman Aslan Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu’ndan Ecrin Yaren Yiğit 48 kiloda üçüncü olmayı başardı.

Derece ile Çorum’a dönen 5 sporcu 25-26 Nisan tarihleri arasında Bilecik’te yapılacak olan Küçükler Türkiye Şampiyonası’nda Çorum’u temsil etmeye hak kazandı.