Türkiye Karate Federasyonu tarafından organize edilen Karate Premier Ligi’nde 2026 sezonu İstanbul’da düzenlenen 1.etap müsabakalarıyla başladı. Çorumlu karateciler 3 madalya kazandı.

Antrenör ve aynı zamanda Karate İl Temsilcisi Samet Türe nezaretinde mücadele eden Çorum Belediye Spor Kulübü sporcularından Kerem Tuğra Yağlı, U21 kategorisi +84 kiloda karşılaştığı tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Gençler +76 kilogram kategorisinde mücadele eden Kayra Yağlı gösterdiği başarılı performansla ikinci olurken, Ümitler +70 kilogramda yarışan Buğra Özeker ise üçüncülük elde ederek kürsüde yer aldı.

Üç etap üzerinden gerçekleştirilecek olan Türkiye Karate Premier Ligi’nin ilk ayağı olma özelliği taşıyan bu önemli organizasyon, aynı zamanda milli takım seçmeleri açısından da büyük önem taşıyor. Sporcular, etaplar boyunca topladıkları puanlarla sıralamada avantaj elde etmeye çalışırken, sezon sonunda düzenlenecek Türkiye Şampiyonası ile birlikte genel klasmanda zirvede yer alan isimler doğrudan Dünya Şampiyonası kotası kazanacak.

Türkiye Karate Premier Ligi’nin ikinci ayağı 9-11 Mayıs 2026 tarihlerinde, üçüncü ayağı ise 3-5 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Büyük final niteliğindeki Türkiye Şampiyonası ise 9-12 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.