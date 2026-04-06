Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi D Grubu 6.hafta maçında Çorum Belediyespor sahasında Mersin Barosu takımını konuk etti. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk düdüğünden itibaren oyuna ağırlığını koyan Çorum temsilcisi ilk periyodu 41-7 kazandı. İkinci periyotta konuk Mersin Barosu oyuna ortak olmayı başarırken, son bölümde iki takımda dengeyi bozamadı ve ikinci periyot 17-17 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının başlama düdüğü ile birlikte oyunun kontrolünü tekrardan eline alan Çorum’un 12 dev adamı üçüncü periyodu 16-10, dördüncü periyodu da 18-11 kazanarak maçta 92-45 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından hanesine 2 puan yazdıran Kırmızı-Siyahlılar puanını 10’a yükseltirken, konuk Mersin Barosu aldığı 1 puanla puanını 6 yaptı.

SALON: Atatürk.

HAKEMLER: Tayfun Karakum, Mahmut Seyhan Eser, Kevser Sungur.

ÇORUM BELEDİYESPOR: Yusuf Bayrak, Eren Arda Karabacak, İsmet Öztürk, Osman Aydın, Deniz Ateş, Kaan Aydın, Uğur Can Aksoy, Yunus Emre Hamatoğlu, Efekan Coşar, Kerem Durmaz, A.Furkan Özkan, Atahan Altıok.

MERSİN BAROSU: Ali Rıza Yılmaz, Aziz Ali Karakurt, Cafer Bayar, Doğukaan Kılınçkını, Emir Murat Demir, Güneri Yazgan, Halil Hayrettin Yaşar, İsmail cem Zorlular, Ömer Furkan, Önder Fındık, Onur Erçolok, Saim Berkay Özcan,Yiğit, Suhni, Yaşar Serkan.

PERİYOTLAR: 41-7, 17-17, 16-10, 18-11.