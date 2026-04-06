Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nden Süper Lig’e çıkacak son takımın belli olacağı play-off maçlarının takvimi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, normal sezonu ilk ikide bitiren takımlar doğrudan Süper Lig’e yükselecek. Üçüncü olan takım ise eleme oynamadan direkt finale kalacak. Normal sezonu 4-5-6 ve 7.sırada tamamlayan takımlar ise play-off 1.turuna çıkacak. 1.Turda 4 ile 7.takım, 5 ile de 6.takım eşleşecek. 1.tur maçları 7 Mayıs Perşembe günü, tek maç üzerinden eleme usulüne göre oynanacak.

FİNAL 22 MASIY’TA

1.turun iki galip takımı 2.turda eşleşecek olup, 2.tur çift maç üzerinden oynanacak. 1.maç 11 Mayıs Pazartesi günü, rövanşı ise 15 Mayıs Cuma günü oynanacak.

Rövanş maçında alınacak sonuca göre tur atlayan takım normal sezonu 3.sırada tamamlayan takımla final oynayacak. Süper Lig’e yükselecek takımı belirleyecek ve tarafsız sahada, tek maç üzerinden oynanacak final maçı 22 Mayıs Cuma günü oynanacak.