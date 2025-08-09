Denetimlerde ürünlerin ruhsat durumları, son kullanma tarihleri, depolama koşulları ve satış kayıtlarının uygunluğu titizlikle incelendi. Yapılan kontrollerle hem üreticilerin hem de tüketicilerin sağlığına zarar verebilecek uygulamaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yetkililer, bu denetimlerin üç temel hedefe hizmet ettiğini belirtti: Tarımda bilinçli ilaç kullanımının sağlanması, Üreticilerin ve tüketicilerin sağlığının korunması, Çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin teminat altına alınması. Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Üreticilerimizin güvenli ve sağlıklı tarım yapabilmeleri için çalışmalarımız aynı titizlikle sürecektir” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi