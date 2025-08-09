Aynı zamanda odanın ilçe temsilcisi olan Oğuzhan Gemici ile görüşen Erol Afacan, son iki yıldır yerelde ve ulusal bazda yürüttükleri yaptıkları çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Meslektaşlarının yeni dönem için görüş ve beklentilerini de dinleyen Afacan; “Mesleğimizin geleceğini birlikte şekillendirme vizyonumuz çerçevesinde, planlarımızı yine eczacılarımızın yönlendirmesiyle belirlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Eczacı Oğuzhan Gemici de nazik ziyaret için heyete teşekkür etti.

Muhabir: SELDA FINDIK