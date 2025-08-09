İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra bu kentte CMS Jant ve Makina A.Ş.’de çalışma hayatına atılan ve halen MAN Türkiye A.Ş. bünyesinde kariyerini sürdüren Yiğit Mert Tekkeli, Azerbaycan Tıp Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra TUS’u kazanarak Türkiye’ye yerleşen ve halen İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda görev yapan Hayal Hacızade Abbasov ile bugün saat 19.00’da Anitta Otel’de düzenlenecek törende dünyaevine girecek.

İzmir’de tanışan ve evlenmeye karar veren çift 12 Nisan 2025 tarihinde Bakü’deki törenle nişanlanmıştı.

Muhabir: Haber Merkezi