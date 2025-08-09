Çorum’un önde gelen iş insanları Erkan Dalyan, Ali Evlüce, Halil Erkan, Murat Erdal, Onur Şamlı, Onur Kalaycı ve Murat Kılıçoğlu, Vali Çalgan’ı ziyaret ederek kentin sanayi ve ticaret potansiyelini artırmaya yönelik projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette, ilimizin sanayi potansiyelinin artırılması, ticaret hacminin genişletilmesi ve yatırım ikliminin güçlendirilmesine yönelik öneriler de dile getirildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çalgan özel sektörün kent ekonomisindeki rolüne vurgu yaparak, kamu-özel sektör işbirliğinin önemine dikkat çekti.

