AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karar kapsamında, 2025 yılında meydana gelen zirai don nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilere destekleme ödemesi yapılacağını duyurdu.

“TOPRAĞIN EMEKÇİLERİNİN YANINDAYIZ”

Ahlatcı açıklamasında, “Çiftçilerimiz ülkemizin geleceği, toprağımızın emekçileridir. Her zaman onların yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu destekleme ödemesiyle zirai don nedeniyle zarar gören üreticilerimizin mağduriyetinin giderilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Çorumlu hemşehrilerimiz başta olmak üzere, emeğini toprağa veren tüm çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.

Ahlatcı, “Biz, üreticimizin alın terinin karşılığını almasını istiyoruz. Tarımda sürdürülebilir üretimi teşvik etmek ve çiftçilerimizin karşılaştığı olumsuzlukları en aza indirmek için her fırsatta yanlarında olacağız. Bu destekleme ödemesi, hem zararlarını telafi edecek hem de üretim azimlerini güçlendirecek önemli bir adım” diye konuştu.

Ahlatcı ayrıca, “Çiftçimizin yüzü gülsün, üretim devam etsin diye devletimizin imkanlarını en iyi şekilde kullanıyoruz. Üreticilerimiz, destekleme başvuruları ve ödemelerle ilgili detaylı bilgiye ilgili tarım müdürlüklerinden ulaşabilirler” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi