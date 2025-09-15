CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son günlerde partiye yönelik yıpratma ve saldırı girişimlerini eleştirerek, hükümeti erken seçime çağırdı.

Genel Başkan Özgür Özel, Ankara Tandoğan Meydanı’nda düzenlenen “Vesayet değil siyaset! Kayyuma, darbeye hayır!” mitinginde konuştu.

Mitinge; CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve parti teşkilatları da katılırken, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da mitinge destek verdi.

Çorum’dan İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, il genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri, ilçe başkanları, gençlik ve kadın kolları yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda partili 10 otobüs, minibüsler ve özel araçlarla Ankara mitingine katıldı.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, “Milletimizin iradesini gasp edenlere karşı tek sesiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Vesayet değil siyaset… Kayyuma, darbeye hayır” ifadesini kullandı.

Genel Başkan Özgür Özel ise, “Başkent tarihinde görülmemiş bir kalabalıkla Tandoğan meydanını dolduranlara, demokrasiye sahip çıkanlara teşekkür ediyorum. Bu meydanlar doldukça, bu cesaret sürdükçe hiç kimse milleti yenemeyecek! Biz darbecilerin, kayyımcıların, vesayetçilerin karşısında, milletin yanındayız” dedi.

CHP'li belediyelere ve İstanbul İl Başkanlığına düzenlenen operasyonlara tepki gösteren Özgür Özel, iktidara erken seçim çağrısında bulundu.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, miting sonrası Genel Merkez binasını ziyaret ederek bazı görüşmelerde bulundu. Solmaz, miting öncesi ve sonrası genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları ve parti kurmayları ile görüşmeler yaparak mevcut durumu ve parti çalışmalarını değerlendirdi.

Muhabir: Haber Merkezi