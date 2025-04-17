Türkiye genelinde etkili olan ani sıcaklık düşüşü ve don olayları, tarım sektöründe büyük zarara yol açarken, en ağır darbeyi arıcılık sektörü aldı. Çorum Bal Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Odabaş, yaptığı açıklamada, özellikle erken çiçeklenen meyve ağaçlarının ve nektar kaynağı bitkilerin zarar görmesiyle birlikte, arıların yeterli besin bulamadığını ve bazı kolonilerin tamamen söndüğünü belirtti.

“Mart ayında havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle çiçeklenme erken başladı. Ancak Nisan başında yaşanan ani don, çiçekleri yok etti. Arılar dışarı çıkamıyor, besin bulamıyor” diyen Odabaş, bu durumun bal üretiminde ciddi düşüş ve arı ölümleri ile sonuçlandığını ifade etti.

Odabaş, yaptığı açıklamanın devamında şunları dile getirdi:

“İklim krizinin bu şekilde devam etmesi durumunda, hem arı popülasyonunda ciddi düşüşler yaşanması hem de bal üretiminin tehlikeye girmesi kuvvetle muhtemeldir.

Bal Üreticileri Birliği olarak, bu zor dönemde üreticilere gerekli destekler sağlanmadığı takdirde, koloni kayıpları, bal üretiminde azalma ve ciddi ekonomik zararlarla karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulunuyoruz. Devletin bu tür afetlerde sağlayabileceği destekler, arıcının sürdürülebilirliğini sağlamak ve tarımsal üretimi korumak adına büyük önem taşımaktadır.”

Bal üreticilerine yönelik olarak “yem ve şeker desteği, arıcılık sigortasında don teminatı, kredi erteleme ve faizsiz kredi imkânı ve gezginci arıcılığa lojistik destek” verilmesi gerektiğini kaydeden Odabaş, “Türkiye’nin bal üretimini ve arıcılığını koruyabilmek için bugünden adım atmak şarttır. Bu desteklerin sağlanması, yalnızca arıcıyı değil, tüm tarımsal üretim zincirini ayakta tutacaktır” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ