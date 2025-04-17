Halk sağlığını tehlikeye atan gıdaların ifşa edildiği 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde güncellemeye gidildi.

'Sağlığa Zararlı Gıdalar' başlıklı sayfada değişikliklere giden Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonucu mevzuata aykırı üretim gerçekleştiren şirketlerin isimlerini paylaşırken, en fazla usulsüzlük sucuk ve zeytinyağında gerçekleşti.

SUCUKTA HİLE YAPAN 5 MARKA İFŞA OLDU

Ekim ayından bu yana sağlığa zararlı gıdaların listesini paylaşan Bakanlık, son denetimlerde Türkiye'nin farklı şehirlerindeki işletmelerin usulsüzlüklerine ışık tutarken, ürünlerinde hile yaptığı anlaşılan 5 şirketin detayları paylaşıldı.

İşte sucukta usulsüzlük yapan firmalar...