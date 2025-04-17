İlçe Başkanı Alagöz ve heyeti, ilk olarak Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’ni daha sonra sırasıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ni ve Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Şehitler Haftası dolayısıyla ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Alagöz, Şehit Ailelerinin ve Gazilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Şehitlerin, gazilerin ve ailelerinin hakkının hiçbir zaman ödenemeyeceğini belirten Başkan Alagöz, “Onların ailelerine sahip çıkmak hepimizin görevidir. Şehitler Haftası vesilesiyle bir kez daha bu vatan için canını hiçe sayarak Hakka yürüyen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, mekânları cennet ruhları şad olsun, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

“Bu ülkenin hangi şartlarda kurulduğunu, hangi badireleri atlattığımızı, bu toprakları vatan kılarken nasıl bir mücadele verildiğini, bu toprakları vatan kılmak için verilen şehitleri, ne büyük fedakârlıkların yapıldığını bilmek ve hatırlatmak gerekiyor” diyen Başkan Alagöz, “Çorumda bulunan 3 derneğimiz bunlara bir vesile oluyor. Bu derneklerimiz hem şehit ve gazi yakınlarımızı bir dayanışma içinde bir arada tutup, problemleri varsa onların yönetime aktarılmasına vesile oluyorlar hem de vatanımızın, milletimizin geleceğe yürümesine katkı yapıyorlar, gençlerimizin şuurlanmasına katkıda bulunuyorlar” diye konuştu.

Ziyaretlerde, şehitlerin aziz hatıraları anılırken; şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenildi.

Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz ve Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Sayın Uğur Beker, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, gösterilen ilgi ve duyarlılık için teşekkür etti.

Daha sonra heyet şehitliğe giderek şehitlerimizin kabirlerini tek tek ziyaret edip, dua etti.