“Kardeş Payı” dizisinde canlandırdığı Sezai karakteri, “İşler Güçler”de ki Münir Bey ve “Düğün Dernek” filmindeki sünnetçi rolüyle tanınan Ayhan Taş, mizah dolu performansıyla izleyicilere eğlenceli bir gece yaşatacak. Tek kişilik gösteri Ayhan Taş'ın günlük yaşamdan ve oyunculuk kariyerinden esinlenerek oluşturduğu komik anekdotlar ve esprilerle dolu olacak.

Ayhan Taş ayrıca, 28 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de Sinop Sebahattin Kültür Merkezi’nde, 29 Nisan 2025 Salı günü ise saat 20.00’de Merzifon Akif Gülle Kültür Merkezi’nde sahne alacak.

Oyunun biletleri https://www.bubilet.com.tr/van/etkinlik/ayhan-tas - https://biletinial.com/.../tiyatro/ayhan-tas-komedi-stand-up adreslerinden alınabilecek.

Editör: Haber Merkezi