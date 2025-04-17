Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde düzenlenen 11. Hitit Öğrenci Kongresi Sağlık Bilimleri Özel Oturumu açılışı bugün (17 Nisan 2025 Perşembe günü) saat 10.30’da HİTÜ MYO Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

11. Hitit Öğrenci Kongresi’nin açılış sunumu ise “Gençlerde Yeni Tehlike: Puff Bar” başlıklı temayla Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selen Özakar Akça tarafından yapılacak.

Editör: KEMAL YOLYAPAR