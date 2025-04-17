Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Çorum Şubesi, 17 Nisan 1940'ta kurulan Köy Enstitüleri’nin 85. yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Türkiye’nin ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişiminde önemli ve belirleyici rolü olan ve 17 Nisan 1940 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç’un önderliğinde kurulan Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 85. yılını kutluyoruz. Kurulduğu dönemde ülkenin içinde bulunduğu bütün imkânsızlıklara rağmen ülkemizin en önemli aydınlanma ışığı olmayı başaran Köy Enstitüleri’nin zengin pratiği, aradan geçen yıllara rağmen hatırlanıyor” denildi.

Köy Enstitüleri’nin Türkiye’nin toplumsal dönüşümünde oynadığı tarihsel rol hatırlatılarak, günümüzde eğitimde yaşanan sorunlara da dikkat çekildi.

“Köy Enstitüleri’nin halkçı, kamucu ve özgürlükçü eğitim anlayışı bugün hâlâ yolumuzu aydınlatıyor” denilen açıklamada, kurumun hem üretime hem de özgür düşünceye dayanan bir öğretmen yetiştirme modeli sunduğu ifade edildi.

“LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM GERİ PLANA İTİLİYOR”

Eğitim-Sen’in açıklamasında, geçmişte Köy Enstitüleri’ne karşı geliştirilen karanlık zihniyetin bugün de farklı biçimlerle sürdüğüne dikkat çekilerek, “Laiklik, bilimsellik ve toplumsal fayda ilkeleri bugün eğitim sisteminde geri plana itilmeye çalışılıyor” denildi.

Özellikle proje okulları kapsamında yaşanan siyasal kadrolaşma, liyakatsiz atamalar ve öğretmen tasfiyelerinin eleştirildiği açıklamada, “Proje okulları adı altında yürütülen uygulamalar, birçok köklü eğitim kurumunun kimliğine zarar vermekte; okul kültürü ve kurumsal hafıza yok edilmektedir. Bu süreç, Köy Enstitülerinin kapatılmasında rol oynayan zihniyetin günümüzdeki bir yansımasıdır” ifadesine yer verildi.

“ÖZGÜRLÜK TOHUMU BİR KEZ EKİLDİ”

ÇEDES ve MESEM gibi projelerle eğitim sistemine nüfuz eden piyasacı yönelimlerin geçmişteki halkçı eğitim anlayışını tasfiye etmeye çalıştığının belirtildiği açıklamada, “Bu topraklarda bir kez özgürlük tohumu ekildi, onun adı Köy Enstitüleri’dir” denilerek, bu mirasa sahip çıkma çağrısı yapıldı.

Editör: SELDA FINDIK