Bakanlığın gençler arasında diyaloğun ve kültürel paylaşımların artırılması, gençlik katılımının desteklenmesi, sosyal becerilerin geliştirilmesi için düzenlenen yarışmaların üniversite kategorisinde, İstanbul il birinciliğini Osman Bolat, Mehmet Yılmaz ve Melih Akyüz'den oluşan ekip elde etti.

3 kişilik gruplar halinde ve farklı üniversitelerden 30 grubun katıldığı yarışmada birinci olan ekip, Çorum Hayrettin Karaman Proje İHL mezunu ve çeşitli üniversitelerde Hukuk fakültesi okuyan Çorumlu gençlerden oluştu.

Çorumlu üniversite öğrencilerinden oluşan grup Mayıs ayında, Sakarya'da yapılacak olan Marmara Bölge Finallerinde İstanbul'u temsil etmeye hak kazandı.

Yarışma sonunda dereceye giren takımlara çeşitli plaket ve ödüller verildi.

Editör: Haber Merkezi