Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bu hafta da Kunduzhan, Çepni ve Yeniyol Mahallesi’nden gelen güngörmüşler, Millet Bahçesi’nde Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın misafiri oldu.

Mahalle muhtarlarının da katıldığı programda konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tarihi kent meydanı projesi ile ilgili daha önce boşaltılan Ziraat Bankası binasının yıkım kararının çıktığını söyledi.

31 Mart 2019 tarihinin kendisi adına büyük bir dönüm noktası olduğunu belirten Aşgın, “Bu tarih, bizim bu şehre hizmetkâr olarak başladığımız tarihtir. 2019’un 8 Mart’ında projelerimizi ilan etmiştik. Bu projelerimizden bir tanesi de tarihi kent meydanıydı.

İmam Hatip Lisesi’nde okuduğumuz 80’li yıllarda hocalarımız, merkezinde Ulucami’nin olduğu bir tarihi meydan açılmalı diye bize hedef göstermişlerdi. Göreve gelir gelmez bunu vazife bildik ve şuan itibariyle merkezinde Ulucami’nin olduğu, etrafında meydanın, çarşının, hamamın olduğu bir tarihi şehri yeniden ihya ediyoruz” dedi.

O bölgede bulunan Halkbank binasını yıktıklarını, Ziraat Bankası binasını ise boşalttıklarını anımsatan Aşgın, “Ben buradan şu müjdeyi de veriyim. Ziraat Bankası’nın yıkılmasıyla ilgili olarak son bir yazı bekliyorduk. 3 gün önce bu yazı da geldi. Ziraat Bankası da birkaç gün içinde yıkılacak. Bir tarafında Ulucami’nin olduğu, bir tarafında Saat Kulesi’nin olduğu, bir tarafında yeniden canlandırmaktan son derece mutlu olduğumuz Çöplü Arastası var. Tarihi yeniden ayağa kaldırıyoruz” şeklinde konuştu.

Toplu ulaşımla ilgili yaptıkları çalışmaları da anlatan Aşgın, “Bütün Türkiye’de şu anda toplu ulaşımla ilgili bir sorun var. Özellikle ücretsiz binenlerle ilgili bir sorun var. Çorum’da da vardı bu sorun. Herkes halk otobüslerini özelleştirirken biz tersini yapalım istedik ve hepsini aldık. Tüm Türkiye’deki bu ekonomik zorluklara rağmen o zamanki parayla 70 milyon gibi bir bedel ödeyerek bu otobüsleri satın aldık. Şuan Çorum Türkiye’de örnek” dedi.

Konuşmasının devamında Çimento Fabrikası arazisine yapılacak “yeni şehir projesi” hakkında da bilgi veren Aşgın, güngörmüşlerle bu tür buluşmaların devam edeceğini söyledi.