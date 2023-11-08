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Ayhan D.(83) idaresindeki 19 TU 448 plakalı hafif ticari araç, Şevket A.(53) idaresindeki 06 HD 2879 plakalı otomobil ve Satılmış Ç.(28)’in kullandığı otomobil Çorum-İskilip yolu Belediye Halk Et yakınında çarpıştı.



Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Ayhan D., Satılmış Ç. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Satı D.(82) ve Olcay Ç.(32) yaralandı.



İtfaiye Arama Kurtarma ekiplerinin yardımı ile araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Yaralılardan Sarı D.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza nedeni ile ulaşıma kapanan Çorum- İskilip yolu araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.