İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerle zemin özelliklerinin analizi konusunda bilgiler verildi. İnşaat Yüksek Mühendisi Habib Koçak Köse’nin katılımıyla düzenlenen “Geoteknik Saha Uygulamaları” eğitimi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Seminere inşaat ve yapı sektörü temsilcilerinin yanı sıra Çorum Belediyesi teknik elemanları da katıldı. Eğitim kapsamında ağırlıklı olarak derin kazı destekleme sistemleri ve zemin iyileştirme yöntemleri konuları ele alındı.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, 6 Şubat depremlerinin yapılarda zeminin ne kadar doğru analiz edilmesini gerektiren bir parametre olarak ortaya koyduğunu vurguladı. Çöplü, “Kentleşmenin giderek arttığı günümüzde yapılaşma alanlarından yüksek oranda fayda sağlanması amacıyla yapılacak derin kazılarda destekleme sistemleri büyük önem arz etmektedir. Böylesine önemli bir konuda sektör temsilcilerimizin dikkatini çekmek ve bilgilendirmeyi amaçladık.” dedi.