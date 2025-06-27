Çorum’un tanınmış ve sevilen simalarından Kemal Nacak’ın kızı Zelal ile Alper Karaağaç evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.

Leyla – Kemal Nacak çiftinin kızları Zelal ile Cansever – Aliekber Karaağaç çiftinin oğulları Alper’in nişan töreni gerçekleştirildi. Genç çiftin nişan töreni; Çorum – Samsun yolu üzeri, eski Çorum Devlet Hastanesi yanında bulunan Green Dıamond Salornu’nda yapılırken, çok sayıda davetlinin katıldığı tören coşkulu geçti.

Zelal – Alper çiftinin nişan yüzüklerini ise Dede Arif Demiral dualar eşliğinde taktı. Davetliler, genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek, Nacak ve Karaağaç ailelerini tebrik etti.

Katılımcılar nişan töreninde doyasıya eğlenerek, genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Muhabir: Haber Merkezi