Gelecek Partisi İl Başkanı Fatih Softa, Çorum’da yaşanan sağlık sorunlarına dikkati çekerek, “Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık sistemi çökmüş durumda!” dedi.

Çorum’un en büyük sağlık kurumu olan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşananların artık tahammül sınırlarını aştığını belirten İl Başkanı Fatih Softa, “Halkımız sahipsiz bırakılmış, sağlık sistemi adeta kilitlenmiştir” ifadesini kullandı.

Fatih Softa, “Başhekim neden görevde değil, yeni atama niye yapılmıyor? Sağlık İl Müdürü hangi başarısıyla hala görevde? Çorum halkına bu zulüm neden reva görülüyor?” şeklinde sorular yöneltti.

Softa’nın konuyla ilgili basın açıklaması şu şekilde:

BAŞHEKİM BELİRSİZLİĞİ

“Başhekim istifa mı etti, görevden mi alındı? Kimse net bir açıklama yapmıyor! Aylar geçti, hala başhekim ataması yapılmadı. Hastane başıboş durumda!

Hasta ve hasta yakınlarına karşı ölçüsüz ve kaba tavırlar şikayet konusu olmuştur. Hastane, huzurun değil gerginliğin adresi haline gelmiştir.

Yoğun bakım ünitesinin önü hijyen açısından içler acısı durumda! O alanda bekleyen insanlar, hem umut hem çaresizlik içinde bu manzaraya mahkûm bırakılıyor.

ULTRASON ÇİLESİ

Hastanede ultrason çektirmek tam bir işkenceye dönüşmüş durumda!

-Önce sıra numarası alacaksınız, önünüzde en az 100 kişi olacak.

-Çekim için en erken 10 gün sonrasına randevu verilecek.

-O gün geldiğinde 3 saat daha bekleyeceksiniz.

-Ve sonunda ultrasonu nihayet çektirebileceksiniz!

Bu mu Çorum’a reva görülen sağlık hizmeti?

SAĞLIK İL MÜDÜRÜ

NEDEN GÖREVDE?

Görevden alınacağı konuşulan Sağlık İl Müdürü halen koltuğunda. Sorunları çözmek bir yana, daha da büyüten bir yönetim anlayışı sürüyor.

BURADAN AÇIKÇA SORUYORUZ:

-Başhekim neden görevde değil, yeni atama niye yapılmıyor?

-Sağlık İl Müdürü hangi başarısıyla hala görevde?

-Çorum halkına bu zulüm neden reva görülüyor?

Bu şehir sahipsiz değil! Çorum halkı artık bahane değil, hizmet bekliyor!”

Muhabir: Haber Merkezi