Seçim ofisi açılışına önceki dönem AK Parti Çorum eski Milletvekili Murat Yıldırım, AK Parti 28.Dönem Milletvekili Adayları Zeki Gül, Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış öncesinde başlayan yoğun yağışa vatandaşlar aldırış etmeden aday adaylarını destekledi. AK Parti’nin 14 Mayıs seçimlerinden yine zaferle ayrılacağı konusunda fikir beyan eden vatandaşlar, “Davamız yağmurdan daha önemli” mesajı verdiler. 28.Dönem Milletvekili Adayı Zeki Gül, konuşmasını vatandaşların ıslanmaması için kısa tutarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seslendirdiği “Beraber yürüdük yağan yağmurda” şiirinin gerçeğe dönüştüğünü ifade etti.

Yağan yağmura rağmen gelen yoğun kalabalığa teşekkür eden Zeki Gül, “İktidara yürümek, partisine destek vermek, her şeye rağmen davasının peşinde olmak bunu gerektirirdi. Tüm partimize gönül verenlere teşekkür ediyorum. Bugün bu coşkulu kalabalığı görmek bizi fazlasıyla mutlu etti. İnşallah 14 Mayıs gecesi yine aynı coşku ile Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iktidar yürüyüşümüzü kutlayacağız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)