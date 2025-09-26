Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2022 yılında restorasyona alınan caminin kubbe içi restorasyonu tepki aldı.

Caminin kubbe içinin yeni hali birçok kişi tarafından eleştirildi.

İşte bazı yorumlar;

"Bu sadelik değil rezalet."

"Hiç uğraşmasaydınız badana yapıp geçseydiniz."

"Bunu yapan mimarın lisansına el konulmalı"

"Katliam bu"

"KUBBE ASLINDA YAĞLI BOYAYDI"

Kubbe içi restorasyon eleştirilerine ilişkin caminin restorasyonunda çalışan Restoratör Esra Alkaç, "Kubbedeki yağlı boyalar aslına uygun değildi. Tarihi eserlerde yağlı boya bulunmadığı için raspası yapıldı. Yağlı boya raspasının altından kalem işi bezelemeler ortaya çıktı. Burada ortaya çıkan kalem işleri ve bezemelerin canlandırılması yapıldı. Tüm çalışmalar aslına uygun yapıldı. Kubbe aslında yağlı boyaydı. Tarihi eserler yağlı boya olmaz. Altında kök boyalar kullanılarak özgün bezemeler ortaya çıktı. Bu bezemeler esas alınarak canlandırmalar yapıldı." şeklinde açıklama yapmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada restorasyon işlemlerinin aslına uygun olarak restore edildiği belirtilirken, Osmanlı kültürünü yansıtan ve yıllar önce sıvayla kapatıldığı anlaşılan motifler ve kalem işi bezemeler gün yüzüne çıkarıldığı ifade edildi.