Yapılan çalışmalar neticesinde sanayi şehrinin kurulacağı alanın tapusu kooperatif tarafından alındı. Alınan tapularla ilgili bilgi veren Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç, 2012 yılından bu yana süregelen tapularını aldıklarını belirterek, tapuların; hem esnafa hem Çorumluya, bugüne kadar kooperatife sahip çıkanlara ve yardım edenlere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bu proje iyi olur diyerek 12-13 yıl para yatıran esnaf ve sanatkara teşekkürlerini ileten Yalçın Kılıç, “Biz toz toprağın içinden geldik. Bu meslekte elimizi kolumuzu, gözümüzü verdik. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde ifadede bulundu.

İŞTE PROJENİN AYRINTILARI

Projenin uygulanacağı Ankara yolu üzerinde bulunan 854 bin metrekarelik arazi satın alındı. Arsa bedelinin tamamı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından karşılandı. 13 meslek gurubunun bölgede hizmet verebileceği belirtilen Ahi Evran’ın inşaat alanı 400 bin metrekare olarak belirlendi.

Proje kapsamında 375 adet 200 metrekarelik işyerleri, 340 adet 400 metrekarelik işyerleri, 180 adet 800 metrekarelik işyerleri, 90 adette 1600 metrekarelik işyerleri yapılması hedefleniyor.

Ayrıca Ahi Evran içerisinde cami, banka, eğitim alanı, sağlık ocağı, itfaiye gibi sosyal donatılarda yer alacak. Küçük Sanayi Sitesi’ne sığmayan ancak OSB ölçeğine ulaşmayan işletmeler de Ahi Evran’da yerini alabilecek.

