Çorum Belediyespor Başkanlığı yaptığı dönemde kulüp başkanlarıyla ikili ilişkilerini sıcak tutan AK Parti 28. Dönem Milletvekili Adayı Zeki Gül Çorum Futbol Kulübü taraftarının şampiyonluk sevincini doyasıya yaşaması için devreye girdi. Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor Başkanı Abdülmenaf Batur ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Milletvekili Adayı Zeki Gül, stadın kapasitesinin 1100 kişi olduğunu 1000 kişilik kısmın ise Çorum Futbol kulübüne ayrıldığını ifade etti. İstanbul Vali Yardımcısı Levent Kılıç’ın yanı sıra Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor Başkanı Abdülmenaf Batur ile görüşmeler gerçekleştiren Zeki Gül son maçın Çorum’da oynanmasının da şartların oluşması halinde gerçekleşebileceğini belirtti. Arnavutköy Belediyespor’un maçlarını oynadığı stadın kapasitesinin az olduğunu belirten Gül “Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor Başkanı Abdülmenaf Batur ile telefonda bir görüşme sağladık. Başkanımızın yanı sıra İstanbul Vali Yardımcımız Levent Kılıç ve Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ile de görüşmeler yaptık. Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor’un maçlarını oynadığı stadın kapasitesi 1100 kişi. Başkanımızdan ricada bulunarak Çorum FK’ya ayrılan kısmın artırılmasını istedik. Onlarda bizleri kırmayarak stadın 1000 kişilik kısmını Çorum FK taraftarlarına ayıracaklarını belirttiler. Anlayışlı davranışları için kendilerine teşekkür ediyorum. Öte yandan takımımızın son haftaya şampiyon olarak girmesi halinde ise maçı Çorum Şehir Stadında oynama talebimizi ilettik. Bu talebimiz ise Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ve Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor Başkanı Abdülmenaf Batur’un görüşmesinin ardından şartların oluşması halinde netlik kazanacak. Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor Başkanı Abdülmenaf Batur teklifimize oldukça sıcak baktı. İstanbul Vali Yardımcımız Levent Kılıç başta olmak üzere Arnavutköy Belediye Başkanımız Ahmet Haşim Balcı’ya, Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor Başkanı Abdülmenaf Batur’ a teşekkür ediyorum. Ligde son 3 haftaya girilirken takımımızın şampiyonluk kupasını kaldıracağı günü bekliyoruz. Hafta sonu deplasmanda Menemen Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan temsilcimize şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.