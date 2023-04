Zeki Gül seçim ziyaretleri kapsamında Ortaköy ilçesinde partililerle bir araya geldi. Partililere yönelik bir konuşma yapan Zeki Gül Cumhur İttifakının dimdik ayakta olduğunu iç ve dış güçlere karşı ayakta kalmaya devam edeceğin belirtti.

Seçimin Türkiye’nin yüzyılı açısından oldukça önemli olduğunun altını çizen Milletvekili Adayı Zeki Gül Ortaköy’e hizmet getirme noktasında da elinden geleni yapacağını ifade etti.

Toplantıya katılan partili kadınlara özel olarak teşekkür eden Zeki Gül konuşmasının devamında “Ortaköy benim ikinci vatanım sayılır. Uzun yıllar önce babam burada görev yapmış. O nedenle Ortaköy’ün bende özel bir yeri vardır. Allah nasip eder de Milletvekili olursak hem Çorum’un milletvekili aynı zamanda da Ortaköy’e çok yakın bir vekil olacağımı belirtmek isterim. Belediye Başkan Yardımcılığı döneminde de Belediye Başkanlığı dönemimizde de Ortaköy Belediye Başkanımızla yakın çalışma içerisindeydik. Ortaköy’ün hanımları lokomotif olmuşlar. Bağda, bahçede, evde işlerini bırakıp bizleri karşılamaya gelmişler. Onlara özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Türkiye yüzyılın seçimini yaşıyor. Bizler her seçime önemli deriz. Ama bu seçim çoktan da öte önemi yüzyılın tarihinde çok önemli bir dönemeç noktasında Türkiye’nin var olma yada yok olma meselesine dönüştü. Bunun içindir ki sayın Cumhurbaşkanımız; bu ülkenin istikbalini, bu ülkenin istiklalini, bu ülkenin geleceğini beraber omuzlayalım diyerek Milliyetçi Hareket Partisi’yle, Büyük Birlik Partisi’yle ve Yeniden Refah Partisi’yle bu milletin geleceğini inşa etmek adına Cumhur İttifakı’nda bir ve beraber oldular. Milletin geleceği ile ilgili Cumhur ittifakı dimdik ayaktadır. PKK’ya, YPG’ye içte ve dışta her ne kadar güç varsa büyük bir mücadeleyle omuz veriyorlar, destek veriyorlar. Biz de sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde bize verdiği milletvekilliği adaylığımız süresinde ve devam eden süreçte her türlü desteği vererek yanında olma gayretinde olacağız. Ülkemizin aydınlık yarınlara kavuşmasına katkı sağlayacağız. Cumhur ittifakımıza karşı fitne ve fesat çıkartmak isteyenlerde var tabi ki. Her bireyden ver vatandaşımızdan, her arkadaşımdan hangi partili olursa olsun oyuna talip olduğumu söylerim. Ancak bizim AK Parti seçmenimize bazı tuzaklar kuruluyor. Seçmenimize diyorlar ki “Cumhurbaşkanımıza verelim, milletvekillerine ders verelim. Oyu orada kullanmayalım” diyerek seçmenimizi yanlış yönlendirmek isteyenler de var. Buna karşı da çok uyanık çok dikkatli olmak zorundayız. Bu cumhur ittifakımızın, birlikteliğimizin de bir gereğidir. Bu fitneye bu fesada müsaade etmemiz gerekir. Biz bir ve beraberiz. Bu yolda ülkenin geleceği adına beraber hareket etmek zorundayız. Doğu’da ve Güneydoğu’da bu ülkenin iç savaşa sürüklenmesi, bu ülkenin fesada uğraması ve geleceğimizi karartmak isteyen güruha karşı hep beraber omuz omuza bu mücadeleyi sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdüreceğiz.

Milletvekili olmamız halinde tecrübelerimizle hareket edeceğiz. Belediyede geçen hem başkan yardımcılığı hem başkanlık ve bakanlık müşavirliğimiz süresinde bu tecrübeye sahip olduğumuza inanıyoruz. Bu bilgi ve becerimizle Çorum’un problemlerini çözme konusunda gece gündüz gayret edeceğiz. Özellikle Ortaköy’ümüzün de problemlerini çözmek için var gücümüzle çalışacağız. Biz “her şeyi çözeriz” diyemeyiz. Ancak herkesin her problemine alın teri dökeriz mücadele ederiz. Vatandaşımıza bugün nasılsa yarın da kapımızı sonuna kadar açarız. Ortaköy’ün beldeleri var. Aşdağul ve Karahacip’de yapılan gayretlerine ve mücadelelerine şahidiz. Aynı zamanda diğer köylerimizde de alamadıkları hizmetleri yeniden kazandırmak adına elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğimizi herkesin bilmesini isteriz” ifadelerine yer verdi.

