Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, yapılan online oylama neticesinde başarılı belediye başkanı ödülünü 3. kez kazandı.

Ödülünü Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükılıç’ın elinden alan İsbir, “3 dönem içinde yaptığımız hizmetler ve projeler kapsamında Türkiye genelinde yapılan oylama neticesinde başarılı belediye başkanları sıralamasına girerek ilçemi temsil etmekteyim. Kayseri’de bir kuruluş tarafından ülke genelinde yapılan online oylamasında 3. kez ülkemiz genelinde başarılı belediye başkanları sıralamasına girdik. Ödülümüzü Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız ağabeyim Memduh Büyükkılıç’tan aldım. Ülke genelinde oylamaya katılıp çalışkan başkan oyu kullanan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ayrıca bu ödülün asıl sahibi seçimlerde ilçem Ortaköy’de 3. kez Belediye Başkanı seçen Ortaköy halkıdır. Ödülümüz Ortaköy halkına hayırlı olsun” dedi.

Editör: Haber Merkezi