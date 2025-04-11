Türk Polis Teşkilatı’nın 180. Yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, İlçe Emniyet Müdür Amirliği’ne ziyarette bulundu.

Belediye Başkanı Taner İsbir, emniyet güçlerinin fedakârlıkla yürüttükleri görevlerine dikkat çekerek tüm polis teşkilatına teşekkür etti.

“Canı pahasına bu milletin huzuru ve güveni için görev yapan kahraman polislerimiz ülkemizin güvenliğinin teminatıdır” diyen Başkan İsbir, “Türk polis teşkilatımızın 180. Yıldır milletimizin huzuru güvenliği adına gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışmaktadırlar. Görevini büyük vatan sevgisiyle yerine getiren emniyet güçlerimize minnet borçluyuz. Özellikle son yıllarda artan sorumluklularına rağmen gösterdikleri üstün başarılar, milletimizin polisine duyduğu güveni pekiştirmiştir” şeklinde konuştu.

İlçede de emniyet birimlerinin vatandaşla iç içe, yapıcı ve karşılıklı anlayışla çalıştığını vurgulayan İsbir, “İlçemizin huzur ve güvenliğinde emeği geçen tüm polislerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile tüm emniyet teşkilatının bu anlamlı gününü kutluyorum” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ