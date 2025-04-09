Göreve geldiği ilk günlerde ilçenin diğer acil hizmetlerinden sonra da sosyal hizmetler konusunda daha büyük, daha güzel ve can alıcı hizmetler yapmayı kendilerine görev bildiklerini belirten İsbir, “Bugün Cumhuriyet Ortaokulumuzun sahasındayız. Bu sahaya biz kurduk. Bizim park kurmaktaki önceliğimiz şuydu; parktan yararlanacak çocukların nüfus oranlarının yoğun olduğu ve yaş gruplarına göre olmasına gayret göstermek ve çocukların teneffüse çıktıklarında rahat edebileceği bir ortam yaratmak neticesinde güzel bir eğlence ortamı meydana getirmekti. Onun için park yapımında önceliği okul önlerine büyük öncelik verdik” dedi.

Editör: Haber Merkezi