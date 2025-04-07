Ortaköy Belediye Başkanı İsbir, ilçeye bağlı Oruçpınar Köyü’nden vatandaşlar ve muhtarın köyde cep telefonlarının çekmediği ve mağduriyet yaşadıklarını söylemesine üzerine konuyu gerekli yerlere taşıdıklarını, bu kapsamda sorunu ilettikleri Vali Ali Çalgan sayesinde çözümün sağlandığını kaydetti.

Bölgelerinde cep telefonu sinyalinin ulaşmadığı nokta kalmadığını anlatan Başkan İsbir, konunun çözüme kavuşmasını sağlayan Vali Çalgan ve ekibine teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR