Hizmet kalitesinin artırılması hedefiyle sağlanan bu destek kapsamında, belediyelere farklı nitelikte hizmet araçları teslim edildi. TBB tarafından 40 belediyeye hibe edilen 40 araç için Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde teslim töreni düzenlendi.

Törene çok sayıda belediye başkanı ve yerel yönetim temsilcisi katıldı. Teslim edilen araçlar, belediyelerin altyapı, temizlik, ulaşım ve diğer hizmet alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak belirlendi.

ANAHTARLARI ZEYDAN

KARALAR’DAN ALDILAR

Tören sırasında TBB Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hibe araçların sembolik anahtarlarını belediye başkanlarına verdi.

Çorum’un Ortaköy ilçesine bağlı Aşdağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül, belediyesine tahsis edilen lastikli kepçenin anahtarını alırken, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci’ye ise 4x4 arazi aracı teslim edildi.

40 BELEDİYEYE

ARAÇ DESTEĞİ

Belediyelerin sosyoekonomik durumları, yüzölçümleri, nüfus, ihtiyaç ve talepleri göz önünde bulundurularak “Tüm belediyelere adil ve eşit hizmet” ilkesiyle gerçekleştirilen destek kapsamında Düzağaç, Sultanhisar, Aydıntepe, Çorum Ortaköy Aştavul, Uzunköprü, Aşkale, İspir, Köprüköy, Şenkaya, Uzundere, Çifteler, Gönen, Arpaçay, Akkışla, Kavaklı, Cihanbeyli, Tuzlukçu, Dumlupınar, Bozyazı, Mut, Tatların, Alay, Kumru, Eruh, Durağan, Saraydüzü, İdil, Kasrik, Reşadiye, Yazıcık, Uşak, Korkuteli, Bilecik, Ataköy, Taşlıçay, Aydınlar, Ermenek, Gürgentepe, Çorum Oğuzlar ve Erciş belediyelerine hizmet aracı desteği sağlandığı dile getirildi. TBB’nin sağladığı bu tür desteklerin, özellikle küçük ve kırsal belediyelerin hizmet kapasitesini artırdığına dikkat çekildi. Yeni araçlar sayesinde belediyeler, yol yapımı, karla mücadele, çevre temizliği ve teknik hizmetlerde daha etkin çözümler sunabilecek. Araç desteği, belediyelerin bütçe yükünü hafifletirken, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunulmasına katkı sağlıyor.

Törenden sonra konuşan Şenol Öncül; “Türkiye Belediyeler Birliği tarafından beldemize hibe edilen 4 × 4 Case marka kepçemiz beldemize hayırlı uğurlu olsun. Kepçemizin gelmesinde emeği olan TBMM Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, TBMM Genel Sekreteri hemşehrimiz Suat Yıldız’a, Çorum Milletvekilimiz Mehmet Tahtasız’a, İl Başkanımız Dinçer Solmaz’a ve TBB Başkan Vekilliği görevine seçilen Sayın Zeydan Karalar’a beldem ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 4x4 arazi aracın belediye ve ilçe halkına hayırlı olmasını dileyerek emeği geçen Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar, Suat Yıldız, Mehmet Tahtasız ve Dinçer Solmaz’a teşekkür etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR