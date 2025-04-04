Ortaköy Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlediği programla vatandaşları, kurum temsilcilerini ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi. Bayramlaşma etkinliği, Cemal Boyacı Parkı’nda yoğun katılımla gerçekleşti.

Bayramlaşma programına ilçe halkının yanı sıra ilçe protokolü, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve çeşitli dernekler katıldı. Etkinlik boyunca bayramın ruhuna uygun olarak birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

Programda konuşan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, bayramların toplumsal barış ve kardeşliği pekiştiren özel günler olduğuna dikkat çekti.

İsbir konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bayramlar, toplumumuzu bir arada tutan; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren önemli zamanlardır. Uzakları yakın eden, akraba, komşu ve dostlarımızla yeniden bir araya gelmemize vesile olan, kırgınlıkları unutturan, muhabbetin tüm topluma yayıldığı günlerdir.”

İsbir ayrıca, bayramların duyarlılık ve empatiyi artıran bir yönü olduğunu belirterek, toplumun her kesimini bu manevi atmosferi yaşatmaya davet etti.

Bayramlaşma etkinliğinin sonunda İlçe Müftüsü tarafından yapılan dua ile program sona erdi. Katılımcılar, hem Ramazan Bayramı’nın manevi huzurunu yaşadı hem de bir arada olmanın mutluluğunu paylaştı.

Editör: Haber Merkezi