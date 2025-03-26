Çorum’un Ortaköy Belediyesi, merhum siyasetçi Büyük Birlik Partisi kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu’nun hatırasını yaşatmak amacıyla ilçede anlamlı bir projeye imza attı.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’in girişimiyle ilçe merkezine kazandırılan yeni parka, “Muhsin Yazıcıoğlu Parkı” adı verildi.

Belediye Başkanı İsbir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, BBP’nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ismini ilçede yaşatmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

“Şahadetinin yıl dönümünde, bu anlamlı parkı onun adına açmak bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda bir vefa borcudur. Bu parkın isminin Muhsin Yazıcıoğlu olması, ilçemiz için hem bir anı hem de bir değer olacaktır.” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Açıklamaların ardından Başkan İsbir, “Muhsin Yazıcıoğlu Parkı” ismini taşıyan tabelanın açılışını yaptı. Törene ilçe sakinleri de ilgi gösterdi.

Editör: Haber Merkezi