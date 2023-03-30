AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen mülakat için Ankara’ya giden 28.dönem Çorum milletvekili aday adayı Zeki Gül müşavirliğini yaptığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum’a destek ziyaretinde bulundu.

Bakan Kurum’un deprem bölgesinde olması nedeniyle istifasını önce sözlü olarak bildiren ardından ise aldığı onay ile yazılı olarak sunan Zeki Gül, Bakan ile bir süre görüştü.

Bakan Kurum’un kendisine gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür eden Zeki Gül “ Milletvekilliği aday adaylığı süreci öncesinde sayın bakanımız Murat Kurum’a telefonla istifamı belirtmiştim. Kendisi uzun süredir deprem bölgesinde olması nedeniyle yüz yüze görüşme şansımız olmamıştı. Deprem bölgesinde yapılan çalışmaların ardından Ankara’ya dönen Bakanımız sayın Murat Kurum’u makamında ziyaret ederek dua ve desteklerini istedim. Kendisine yakın ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

