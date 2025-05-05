Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya’nın kızı Merve ile Ercan Akçay’ın oğlu İbrahim Kaan Akçay dünya evine girdiler.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın nikâhı kıydığı Merve ile Kaan’ın düğününe, Vali Ali Çalgan, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Ali Osman Öztürk, Çorum önceki dönem Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, CHP İl Başkanı Av.Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Temur, Alaca ve Mecitözü Belediye Başkanları, çok sayıda siyasetçi ve seçkin konuklar katıldı.

ÇORUM HABER, Yılmaz Kaya Ailesi’ni ve Hacer-Ercan Akçay çiftini kutlar, Merve ile Kaan’a ömür boyu mutluluklar diler.