Bebek masaj uzmanı Fatma Ergin yönetimindeki Çorum’un ilk ve tek bebek SPA merkezi Alya Baby, “Bebek SPA havuzu-masaj ve mini konsept çekiminden oluşan seans” uygulaması ile, anne-babalara bebeklerine mutluluğu yaşatma ve bu emsalsiz anları geleceğe taşıma fırsatını sunuyor.

Avrupa’da son derece popüler olan bebek SPA merkezleri, bebeklerin kas ve iskelet sisteminin dengeli olarak gelişip güçlenmesine katkı sağlıyor. Alya Baby de, son nesil teknoloji ürünü jakuzilerle bebeklere keyifli anlar yaşatıyor.

Alya Baby’de 40 uçurma, ay kutlama, diş buğdayı, yaş günü kutlama programları uygulanıyor. Havuz, masaj ve fotoğraf çekiminin yer aldığı seanslar 60 dakika sürüyor ve seanslara 0-36 ay arası bebekler katılabiliyor.