Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli alımına yönelik tercih işlemleri başladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, adaylar tercihlerini 8 Mayıs saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Sağlık Bakanlığı, 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçi alacak

Tercih işlemleri, KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

Editör: AA AJANS