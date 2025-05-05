Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü’nün oğlu Eren Çöplü, Melike Han ile hayatını birleştirdi.

Genç çiftin nikâhını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıydı.

Nikâha, Vali Ali Çalgan, Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Mürdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Naim Çetinkaya, Baro Başkanı Av.Turan Kalıpcı, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Temur başta olmak üzere, çok sayıda siyasi parti yöneticisi katıldı.

ÇORUM HABER, Adalet-Mustafa Han ve Seher-Lemzi Çöplü çiftlerini kutlar, Melike ile Eren’e ömür boyu mutluluklar diler.